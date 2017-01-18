Geliyor 'Geliyoo'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

YERLİ ARAMA MOTORU AÇIKLAMASI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"Basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerde; söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.