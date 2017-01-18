Eskişehir'de Şüpheli Çanta Paniği!

Eskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu.

ESKİŞEHİR'DE HAREKETLİ SAATLER

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir bankın üstünde şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı.

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi.

Valizin içerisinden çamaşır çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.