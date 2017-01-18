 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Eskişehir'de Şüpheli Çanta Paniği!

Eskişehir'de Şüpheli Çanta Paniği!

Eskişehir'de Şüpheli Çanta Paniği!
18 Ocak 2017 Çarşamba 21:44:14

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Eskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu.

Eskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu.

ESKİŞEHİR'DE HAREKETLİ SAATLER

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir bankın üstünde şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı.

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi.

Valizin içerisinden çamaşır çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Eskişehir şüpheli paket panik ESKİŞEHİR
Haber Sitesi
Kategoriler