İkinci Evliliği Yapanlara Düğün Yasağı!

Çin'de ikinci kez evlenip düğün yapanlara, israfı engellemek amacıyla yasak getirildi.

ÇİN'DEN DÜĞÜN YASAĞI

Guizhou Evening Post'un Kaili kenti yetkililerine dayandırdığı habere göre, eyalette bundan böyle sadece cenazeler ve ilk evlilikler için tören düzenlenebileceği belirtildi.

Aynı zamanda, birden çok bayrama ve bir düğün için farklı mekanlar kullanılmasına da kısıtlama getirildiği kaydedildi.

Gelin ve damadın düğün yapabilmeleri için daha önce evlilik yapmadıklarını belgelemeleri ve ilgili kurumlara başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

Yasak kapsamında yetkililerin, ilgili departman ve kurumlara ayrıntıları bildirmeden düğünleri başlamayacakları belirtildi.

Düzenleme ile cenaze sahiplerine de cenaze törenine ilişkin harcamaları en geç 10 gün içinde beyan etmeleri zorunluluğu getirildi.