Bombalı Araçla Saldırı! 47 Ölü

Mali'nin kuzeyindeki Gao kentinde bulunan bir askeri üsse bombalı araçla saldırı düzenlendi.

47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları, bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiğini aktarıyor. Patlamada ölü sayısının arttığı bildiriliyor. Patlamanın olduğu saat itibariyle 5 intihar bombacısı da dahil en az 47 kişinin öldüğü açıklandı.



Mali'nin kuzeyinde bulunan çöl bölgesi, 2012 yılından bu yana radikal İslamcı militanlar tarafından ele geçirilmiş durumda.

Saldırının hedefi olan askeri üs, Mali askerlerinin yanı sıra bazı rakip askeri gruplara da ev sahipliği yapıyordu.

Fransa, saldırının büyük ve sembolik olduğu açıklamasını yaptı.