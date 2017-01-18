Meclis'teki Isırılma Olayında Flaş Gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM’deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan kavga sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde ifade veren Muhammet Balta’nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği öğrenildi.
Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi’nden aldığı raporu savcılığa ulaştıran Muhammed Balta’yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.