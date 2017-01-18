Gaziantep'te Rehine Krizi! Polis İkna Etmeye Çalışıyor

Gaziantep’te bir kuyumcu atölyesinde çalışan 35 yaşındaki Şahin D., husumetli olduğu 2 komşusunu evinin garajında tabancayla rehin aldı. Polis, Şahin D.’yi ikna etmeye çalışıyor.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Beyazlar Mahallesi’nde oturan kuyumcu tamircisi Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemininde bulunan evinin girişindeki garaja, karşıda oturan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 komşusunu çağırdı.

Şahin D., garajın kepenklerini indirip aralarında daha önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilen 2 komşusunu bilinmeyen nedenle tabancayla rehin aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Şahin D.’yi ikna etmeye çalışırken, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.