AK Parti, Trump'a Seslendi! "Reisi Örnek Al"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'a seslenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi.

AK PARTİLİ VEKİL TRUMP'A SESLENDİ

Milletvekili Tayyar, sosyal medya hesabın üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolarını paylaştı.

Şamil Tayyar, video paylaşımına ise "Trump başarılı olmak istiyorsa Reis'i örnek alsın" yorumunu yaptı.

Tayyar, Trump için "Kesinlikle. Reisi örnek al, zirvede kal" ifadelerini kullandı.