Türk ve Rus Uçakları DEAŞ'ı Vuruyor!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Rus jetlerinin DEAŞ'a ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

TÜRK VE RUS UÇAKLARINDAN ORTAK OPERASYON

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının El Bab'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine karşı ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus savaş uçaklarının Halep'in El Bab ilçesinde DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ unsurlarına yönelik olarak ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Rudskoy ayrıca, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının operasyona katıldığını belirtti.