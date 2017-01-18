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Taksim'deki Tramvay Seferleri neden durduruldu

Taksim'deki Tramvay Seferleri neden durduruldu
18 Ocak 2017 Çarşamba 18:23:06

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması sebebiyle 6 ay ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması sebebiyle 6 ay süreyle ara verildiğini bildirdi.

TRAMVAY SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama göre, meydan ve tünel arasında çalışan nostaljik tramvay seferleri altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak.

Bu güzergahı kullanacak yolcuların İstanbul Metrosunun taksim ve şişhane durağını tercih edebileceği belirtildi.

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