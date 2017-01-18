Anayasa Görüşmelerinde 1.Madde Kabul Edildi!

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda ilk maddenin görüşmelerine başlandı.

OYLAMA BAŞLADI

Meclis Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.

2. turda 1. madde oylamasında 345 evet, 140 ret oyu verildi.



TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda birinci 345 'Evet' oyu ile kabul edildi. İlk turda 1. madde 347 'Evet' oyu ile kabul edilmişti

TEKLİFİN 1. MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.