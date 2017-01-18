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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına FETÖ Operasyonu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına FETÖ Operasyonu!
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:57:14

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, idari soruşturmayla görevinden uzaklaştırılan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanı 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan çalışanlar olduğu ve 36'sının gözaltına alındığı belirtildi. 

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