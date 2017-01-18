Reina Teröristinin ifadesi

Reina Saldırganın ifadesi 'Geçtiğimiz yıl ocak ayında Suriye’deki savaşa katılmam için aldığım talimat üzerine İran üzerinden Türkiye’ye geldim. Konya’ya yerleştim. Konya’da bulunduğum sırada Rakka’dan talimat geldi. Yılbaşı gecesi Taksim’de eylem yapmam talimatı verildi. Taksim’de yaptığım keşif görüntüsünü gönderdim. Taksim’de mutabık kalındı. Yılbaşı akşamı Taksim’e geldim ancak çok yoğun önlem vardı. Eylemi yapmak mümkün görünmüyordu. Bana talimatı veren kişiyle yeniden temas kurdum. Aramızda Taksim’in eylem için uygun olmadığı kanaatine vardık. Bölgede yeni bir hedef aramam talimatı verdi. Ben de taksiyle saat 22.00 sıralarında sahilde tur attım. Reina eylem için uygun görünüyordu. Fazla güvenlik önlemi göze çarpmıyordu. Bu durumu bana talimat veren kişiye aktardım. Reina’nın uygun olduğunu söyledim. O da kabul ederek Reina’da eylemi yapmamı söyledi. Ben de taksiyle Zeytinburnu’na geldim. Kaldığım evdeki silahı alarak Reina’ya geldim ve eylemi gerçekleştirdim.'