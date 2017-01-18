Reina Saldırganının görüntüsünü kim deşifre etti

O İslamcı terörist yakalandı yakalanmasına da, hâlâ yanıt bekleyen iki soru zihinleri kurcalıyor.

Bu sorulardan ilki, Abdulkadir Masharipov’un, ilk net görüntülerinin neden IŞİD tarafından servis edildiği?

Bilindiği üzre Masharipov Taksim’de keşif yaparken çektiği “selfie” görüntüleri ile tanınmış ve polis bu görüntülerden hareketle saldırganla ilgili sürek avını başlatmıştı.

Terör örgütü IŞİD’in gerçekleştirdiği eylemler sonrasında eylemciyi böyle açık ettiği hiçbir zaman görülmedi.

İstihbarat çevreleri, bu kafa karıştıran durumun mutlaka çözülmesi gerektiğini belirtirken teröristin başkalaarını perdelemek için bizzat IŞİD tarafından ihbar edilmiş olabileceğine de dikkat çekiyorlar.

Gelelim ikinci soruya..

Masharipov’un reina eyleminden sonra ailesiyle buluşup, kızını annesine bıraktıktan sonra 4,5 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı belirtilmişti.

Masharipov ve 4,5 yaşındaki oğlu

Nitekim yakalandığı gece önce oğlunun yanında olduğu bildirilmiş sonra da bu yalanlanmıştı.

Peki , Masharipov’un küçük çocuğu yanında değilseydi, nerede?

Bazı çevrelere göre çocuk İstanbul’da IŞİD’in güvenli evlerinden birinde…

Bu çevrelere göre çocuk Masharipov’un fazla “ötmemesi” için terör örgütü tarafından koz olarak kullanılabilir.

Özetle, bu iki sorunun yanıtı bulunursa, katliamın arkasındaki sır perdesi daha da aralanmış olacak.