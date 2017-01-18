FETÖ soruşturmasında Kaymakam Tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kaymakamlar yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9 kaymakam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında eski Beytüşşebab kaymakamı Kadir Güntepe ve 12 öğrencinin yurtta yanarak can verdiği Adana Aladağ ilçesi kaymakamı Ahmet Ziya Filizer de var. Operasyonun 99. Dönem mezunu kaymakamlara yönelik olduğu öğrenildi.

Bylock listesi

MİT ve KOM şube müdürlüğünün yaptığı araştırmalarda daha önce gözaltına alınan Kaymakamlar İmamı'nın bağlantıları çözüldü. M.G adlı 99. dönem imamının bağlantılarını inceleyen soruşturma birimleri, M.G'nin bağlantıda olduğu kaymakamların isimlerine ulaştı. Aralarında dikkat çeken isimlerin de olduğu kaymakamların bazılarının Bylock kullanıcısı oldukları da belirlendi.

Kadir Güntepe gözaltında

Soruşturmada Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinin eski Kaymakamı Kadir Güntepe, gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, sosyal medyada HDP milletvekilleriyle atışmalarıyla da gündeme gelmişti. Güntepe, son kaymakamlar kararnamesiyle Elazığ Valiliği'ne müşavir olarak atanmıştı. Güntepe'nin Bylock'ta 'Kaymakam İmamı' ile yazışmalarını tespit eden savcılık, geriye dönük incelemesinde Güntepe'nin görev yaptığı bölgelerdeki cemaat imamlarıyla da irtibatlı olduğunu belirledi. Güntepe'nin Bylock'u yoğun olarak kullanaların belirtildiği 'kırmızı liste' içinde olduğu da iddialar arasında...

Aladağ Kaymakamı da var

Gözaltı kararı verilen diğer kaymakamlar U.Y, A.Y, H.B, F.L, H.E, H.B, B.C ve Adana'nın Aladağ ilçesi kaymakamı Ahmet Ziya Filizer...