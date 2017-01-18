Kalın; NATO Üyesiyiz Rusya ile de Dostuz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Rusya ile yakınlaşmamız ABD ve Avrupa ile ilişkilerimize olumsuz etki etmek zorunda değil. Aynı şekilde bir NATO müttefiki olmamız Rusya, Çin, Afrika ülkeleri ve Latin Amerika ile ilişkilerimizi tamamen koparacağımız anlamına gelmez" dedi.



Ankara'da uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kalın, Türkiye'nin NATO üyeliğinin Rusya ve Çin gibi ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmasına engel olmadığını bildirdi.



Kalın, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle çok yönlü bir dış politika izlemek durumunda olduğunu hatırlatarak, "Dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Rusya ile yakınlaşmamız ABD ve Avrupa ile ilişkilerimize olumsuz etki etmek zorunda değil. Aynı şekilde bir NATO müttefiki olmamız Rusya, Çin, Afrika ülkeleri ve Latin Amerika ile ilişkilerimizi tamamen koparacağımız anlamına gelmez" diye konuştu.



Türkiye'nin bazı konularda Rusya ile bazı konularda ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın görüşlere sahip olduğuna değinen Kalın, "Bugünün koşullarında dış politikayı tek bir bloğa indirgemek mümkün değil. Bunun yerine Doğu ve Batı arasında denge politikası izliyoruz. Zaten güvenlik ve ekonomi alanında yaşanan gelişmeler de daha geniş bir perspektife sahip olmamızı zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine de değinen Kalın, AB üyelik müzakerelerinde arzulanan ivmenin yakalanamamasını Avrupa'da ortaya çıkan AB karşıtlığı ile Türkiye ve göçmen düşmanlığına bağlayarak, "AB ülkeleri bir 'genişleme yorgunluğundan' muzdaripse bilsinler ki Türkiye de üyelik süreci ilerlemediği için yorgunluk ve kızgınlık hissediyor" ifadesini kullandı.



Kalın, AB'nin mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmediğini bildirdi. Kalın, vize serbestisi konusunda ise Avrupa Komisyonunun makul bir teklif sunması halinde sorunun aşılabileceğini kaydetti..