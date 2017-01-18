FETÖ KPSS paralarını Kanada'ya istemiş

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınanlardan biri de Işıl Koca'ydı. Savcılığın talebi üzerine tutuklanan Koca'nın, soruşturma konusu edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120 sorunun tamamını doğru yaptığı belirlenmişti. Savcılık, Işıl Koca'nın eşi olan İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görev yapan Yüzbaşı Erdal Koca'nın da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunduğunu tespit etti.

KANADA'YA PARA TRANSFERİ

FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock uygulaması kullandığı belirlenen Erdal Koca hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da rapor düzenledi. MASAK, Koca'nın 6 kişiye 128 bin 977 lira transfer ettiğini belirledi. Kurul, aynı 6 kişiye, KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasının 3227 şüphelisi arasında yer alan 7 kişi ile şüpheliler arasında yer almayan ancak şüphelilerin eşi olan 15 askeri personelin de toplam 421 bin 785 lira, 9500 dolar ve 1100 euro gönderdiğini tespit etti. MASAK raporuna, bu kişilerin para transfer ettiği 7 isimden birinin RamazanÖzbakır olduğu, Özbakır'ın Kanada Türkiye Dostluk Derneğine 325 bin 609 lira transfer ettiği yansıdı.

Bu derneğin Bank Asya'dan 2013'te 5 milyon 38 bin lira kredi kullandığı, bunun 97 bin 206 dolarını Kanada'daki Nil Private School, 2 milyon 494 bin 400 dolarını da Kanada'da avukatlık yapan Steven F. Troster'e transfer ettiği, aynı avukata Bank Asya'dan 2012'de alınan 7 milyon 454 bin 81 lira kredinin de 4 milyon 167 bin 674 dolar olarak gönderildiği belirlendi. Savcılık evrakında, dernekten para transfer edilen Nil Private School'un "Gülen okulu" olarak nitelendiği kaydedildi.