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Reina Saldırganın evindeki dolarlar bakın kimin çıktı?

Reina Saldırganın evindeki dolarlar bakın kimin çıktı?
18 Ocak 2017 Çarşamba 13:01:20

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Reina Saldırganının Esenyurttaki evindeki dolarların gizemi çözüldü

Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren 65 kişiyi ise yaralayan terörist Abdulkadir Masharipov, Esenyurt'ta lüks bir siteye düzenlenen operasponla 4 kişiyle .irlikte yakalandı. Masharipov'un emniyette ifadesi alınmaya başlandı. İfadeler saldırının perde arkasını aydınlatmaya başladı. CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre Terörist Abdulkadir Masharipov ifadesinde terör saldırısı emrinin Rakka'dan geldiğini doğruladı. Töristin ele geçirildiği operasyonda evde bulunan 197 bin doların sırrı da çözüldü. Masharipov, DEAŞ terör örgütü tarafından gönderilen parayla tekrar Rakka'ya dönmeyi planlıyordu. Teröristle ilgili bir başka soru ise, 4.5 yaşındaki oğlunun nerede olduğu idi. Teröristin oğlu henüz bulunamadı ama polis her yerde saldırganın oğlunu arıyor.

Reina Abdulkadir Masharipov #reina
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