Flaş Bekir Bozdağ'dan Adil Öksüz Açıklaması

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağözekle şunları söyledi: "Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatımız için çok büyük bir başarıdır, tebrik ediyorum. DEAŞ bağlantısı güneş gibi ortada. DEAŞ'a dair önemli bilgilere ulaşılacağına inanıyorum. 2000'den fazla polis görev aldı. Binlerce kamera görüntüsü analiz edildi. İz takibi sağlıklı şekilde yürütüldü, sonuç alındı.

ADİL ÖKSÜZ BU KADAR SAKLANMA BECERESİNE SAHİP DEĞİL

Adil öksüz 15 Temmuz 2106 darbe teşebbüsünün önemli aktörlerinden birisi. Maalesef o süreçte yakalanmasına rağmen serbest kalması sonucu bulunamadı. Darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi olduğu anlaşılıyor. Şu ana kadar elde edilen veriler de önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz esasında bu kadar saklanma beceresine sahip birisi değil. Birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. İsmi kamuoyuna mal olduktan sonra ismi, resimleri öğrenildi, bilindi. Türk halkı da darbe teşebbüsüne karışanlar konusunda hassas. Vatandaşlarımız da gördükleri noktada güvenlik güçlerimize bilgi aktaracaktır. Ben Adil Öksüz’ün kafasını bulunduğu yerden çıkarabileceğini zannetmiyorum. Eninde sonunda güvenlik güçlerimiz Adil Öksüz’ü bulunduğu yerde bulacak ve adalete teslim edecektir. Henüz bulunmaması ama büyük bir çabanın sürdüğünü ve iz takibi yapıldığını biliyorum. Bazı olaylar yorumlanmak suretiyle bir değerlendirme yapılıyor. Ben Adil Öksüz’ün Türkiyesınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Olayın ardından hudut kapıları hemen bilgilendirildi. Ben Türkiye’de olduğunu düşünüyorum."