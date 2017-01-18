Reina Saldırganı 'öldürmeyin beni'

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt’ta operasyonla yakalandı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, DEAŞ içindeki haber kaynaklarına “Dikkatli olun” uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.

İlk ifade: Reina'yı Rakka'ya hem de o gece sordum

KONYA’DAKİ HÜCREYLE ‘İLK TEMAS’ YAKALATTI

Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya’daki DAEŞ hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta olabileceği 5 adres tespit edildi.