Avrupa Parlamentosu'nun Yeni Başkanı Belli Oldu!

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye Antonio Tajani, yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy ile başkan seçildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA YENİ DÖNEM

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı.

Hristiyan Demokratlar grubu (EPP) adayı olan Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını söyleyerek, Avrupa için birlik çağrısında bulundu.