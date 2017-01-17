Ankara Emniyet Müdürü'nden Patlama Açıklaması!

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN PATLAMA AÇIKLAMASI

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara'da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi.

Karaaslan, patlamanın bomba yada terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi.

Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunmadığını yine de dedektör köpeklerle tedbiren kontrollerin yapılacağını söyledi.

Karaaslan, "Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı" diye konuştu.