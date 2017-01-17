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Sinop Valiliği Önünde Sıcak Saatler!

Sinop Valiliği Önünde Sıcak Saatler!
17 Ocak 2017 Salı 21:53:44

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Sinop Valiliği önünde av tüfeği ile intihara girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından son anda engellendi.

Sinop Valiliği önünde av tüfeği ile intihara girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından son anda engellendi.

VALİLİK ÖNÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Olay bu akşam üzeri Sinop Valiliği önünde meydana geldi.

Kimliği açıklanmayan bir kişi, valiliğin önünde av tüfeği ile intihara kalkıştı.

Valilikte görevli polislerin ikna çabalarının ardından intihar etmeye kalkışan kişi, havaya bir el ateş etti.

Bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şüphelinin üzerine hamle yaparak elindeki tüfeği aldı.

Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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