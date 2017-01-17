Ankara'da Patlama!

Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Ankara'da 3 katlı tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada göçük meydana gelirken, olayda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi.

Binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışmalarına devam ediyor.