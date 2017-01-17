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Ankara'da Patlama!

Ankara'da Patlama!
17 Ocak 2017 Salı 21:17:21

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Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Ankara'da 3 katlı tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada göçük meydana gelirken, olayda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi.

Binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışmalarına devam ediyor.

 

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