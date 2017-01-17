12 Milyon Emekli İçin Tarihi Karar!

Danıştay 10. Dairesi, işçi ve memur emeklilerinin sendika kurabilmesinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

DANIŞTAY'DAN FLAŞ KARAR

Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı Odabaş: "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasanın 53. maddesine istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olma hakkını kavuşacak.

Danıştay, emekliler için tarihi bir karar vererek, emeklilere sendika yolunu açtı. Mahkeme kararı herkesi bağlar. Sendika kurmanın önündeki engeller kaldırıldı.

Bundan sonra yetkili sendika, işçi ve memurların bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Emekliler kendileriyle ilgili kararı, kendilerini doğrudan temsil eden emekli sendikalarının aracılığıyla verebilecek."diye konuştu.

12 MİLYON EMEKLİYE MÜJDE

Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, Danıştay'ın sendikalarının lehine verdiği kararın, 12 milyon emekliyi doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi ve memur emeklileri sendika kurabilecek.

Anayasanın 53. maddesine istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olama hakkını kavuşacak. Danıştay emekliler için tarihi bir karar vererek emeklilere sendika yolunu açtı." dedi.