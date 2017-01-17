Maliye Bakanı Ağbal, borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde verdi.

YENİDEN YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

Bazı vatandaşların Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini söyleyen Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun şekilde talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık.

Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek."diye konuştu.

Peşin ödemeye imkanı olmayanların taksitli ödemeye geçebileceğini belirten Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." şeklinde konuştu.