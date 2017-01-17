İstanbul'da Eş Zamanlı Terör Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı...

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında silahlı eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren ve silahlı eylem yapmak üzere İstanbul’a gönderildikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamda, Kartal, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

15 GÖZALTI

Adreslerde yapılan aramalarda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen veriler üzerinde yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik keşif çalışması yaptıkları, güvenlik güçleri hakkında istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.