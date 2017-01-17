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Reina Saldırganı O Ülkede de Aranıyormuş!

Reina Saldırganı O Ülkede de Aranıyormuş!
17 Ocak 2017 Salı 19:08:11

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Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde bulunduğu bildirildi.

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da  arananlar listesinde bulunduğu bildirildi.

ÖZBEKİSTAN'DA DA ARANIYORMUŞ

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olan Abdülkadir Masharipov'un 6 yıl önce memleketi Özbekistan'dan Afganistan'a gittiği, terör örgütüne üye olmak suçundan Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı öğrenildi.

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olan Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi.

Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını söyledi.

 

 

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