"Trump Obama Kadar Kötü Olamaz"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını söyledi.

VENEZUELA'DAN TRUMP'A DESTEK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, görevini bırakmasına sayılı günler kalan selefi Barack Obama kadar "kötü" olamayacağını belirtti.

Maduro, yaptığı açıklamada, Trump ile ilgili ön yargıları olmadığını söyleyerek, ABD'nin Cumhuriyetçi yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmeyi umut ettiğini söyledi.

Trump’a yönelik "nefret kampanyası" yürütüldüğünü söyleyen Maduro, uluslararası medya kuruluşlarının Trump hakkında spekülasyon yaptığı iddiasında bulundu.

"OBAMA KADAR KÖTÜ OLAMAZ"

Obama'yı Brezilya, Honduras ve Paraguay'daki darbelere yardım etmekle suçlayan Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama kadar kötü olamayacağını sözlerine ekledi.

Trump, seçim kampanyası döneminde, Maduro yönetimini, Venezuela halkına "baskı" yapmakla eleştirmiş ve sosyalist yönetimi, ülkenin petrole dayalı ekonomisini çökertmekle itham etmişti.