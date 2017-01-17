Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! Dolar Çakıldı

Bloomberg News'te yer alan habere göre, Merkez Bankası döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yürütüyor.

DOLARA KARŞI YENİ HAMLE

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor.

Haberin ardından dolar kuru ilk etapta 3.79'dan 3.76'ya kadar geriledi.





Uzmanlar konuyla ilgili Merkez Bankası'nın son adımı için şunları söyledi:

"Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Türkiye Merkez Bankası döviz rezervlerini kullanmadan piyasalara döviz swaplarıyla müdahale etme amacını taşıyor.

Şuan uluslararası sermaye piyasalarından swap işlemleri yapan Türk bankalarına, Merkez Bankası bu işlemler için sözleşmede karşı taraf olmayı taahhüt edecek.

Böylece Türk bankaları döviz swap işlemlerini Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirecek."