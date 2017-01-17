Rusya'dan Kürtlere Özerklik Açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2016 yılını değerlendirdiği geleneksel yıllık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

LAVROV'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Suriye barış süreci ve Astana görüşmesi gündemin en önemli ve sıcak konularından biri oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana görüşmesinde Kürtlerin özerkliğini içeren Konfederasyon projesine destek verip vermeyecekleri sorusuna "Bu soruyu bana değil, Suriyelilere sormak lazım. BM'nin kararnamelerine dayanarak kendi ülkesinin kaderini sadece Suriyeliler belirleyebilir. " diye yanıt verdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Lavrov Rusya, Türkiye ve İran'ın ateşkes anlaşmasının garantörleri olduğunu hatırlattı.

"BU SORUYU SURİYELİLERE SORMAK LAZIM"

Gazetecilerin, Suriye'nin barış sürecinde önemli rol oynayan Astana görüşmesinde Kürtlerin özerkliğini içeren Konfederasyon projesine destek verip vermeyeceği sorusuna cevap veren Lavrov, "Bu soruyu bana değil, Suriyelilere sormak lazım. BM'nin kararnamelerine dayanarak kendi ülkesinin kaderini sadece Suriyeliler belirleyebilir.

Bunun en önemli şartı, bu diyaloğa Suriye'nin tüm mezhepleri ve milletlerinin katılmasıdır. Bugüne kadar en önemli sorunlarından biri, BM'nin Suriye barış süreci görüşmelerine sadece siyasi muhalefet gruplarını davet etmesidir, onların çoğu Suriye'de yaşamayan siyasetçiler.

Suriye'de sahadaki gelişmeleri etkileyen aktörlerin katılımı eksikti. Rusya ve Türkiye görüşmelere Suriye'de savaşan taraflarını davet ederek büyük bir adım atmış oldu.



Astana'daki görüşmenin hedefi, ateşkes rejimini pekiştirmek ve söz konusu savaşan aktörlerin Suriye'deki sürece dahil ettirmektir. Söz konusu taraflar, sadece Aralık ayında ateşkes anlaşmasını imzalayan aktörler değil, diğerleri de katılabilir.

Katılmaya hazır militanların listesi var. İşte buna, olabildiğince çok aktörlerin katılmasını sağlayan sağlam bir süreç diyebilirim" diye konuştu.