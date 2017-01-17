FETÖ Örgütüne 27 İl'de operasyon onlarca tutuklu var

Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirilen 46 sanığın isimlerinin insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "mazi" adlı şifreli dosyada saklandığı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen Bursaİş, kariyer, eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Semih kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzunda "mazi" isimli şifreli dosya bulundu.Şifresi kırıldıktan sonra açılan dosyada Bursa merkezli 27 ilde halen görevi başındaki 46 kişinin adı çıktı. Söz konusu kişiler, örgütün "kripto" elemanı olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis ekiplerinin Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda sanıklar gözaltına alınmıştı.

39 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklardan 39'u tutuklanmış, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

