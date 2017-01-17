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Fetö Örgütünün Şifreleri çözüldü

Fetö Örgütünün Şifreleri çözüldü
17 Ocak 2017 Salı 14:57:42

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY örgütünün finansal ayağına yapılan operasyonlarda çok ilginç bir detay ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "himmet" adı altında  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) kaynak  sağladıkları gerekçesiyle, 4 kişi hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan  hazırlanan iddianamede, şüphelilerin himmet toplantısı ve toplanacak himmet  parası için şifreli ifadeler kullandığı da yer aldı.  Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler  Ertan Gök, Murat Ulaş, Osman Yılmaz ve Ömer Akbudak'ın, "silahlı terör örgütü  üyesi" olma suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle  cezalandırılmaları istendi.

 İddianamenin başlangıç kısmında FETÖ'nün yapılanması, amacı ve  stratejilerine yer verildi. FETÖ/PDY'nin, kuruluş yıllarından itibaren toplumun  dini duygularını suistimalle "himmet, infak, kurban ve burs" adı altında  topladığı parayla amaç ve ideolojileri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini  kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele  geçirmeye, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük bir siyasi ve ekonomik güç  haline gelmeye çalıştığına yer verildi.

Örgütün finans teminine yönelik faaliyetlerini yürütmek üzere, her yıl  bölge illerinden birinde "Bölge İmamı Başkanlığında" toplantılar yaptıkları  kaydedilen iddianamede, bu toplantılarda örgüt adına finans sağlama görevini  yerine getirecek şahıslardan oluşan mütevelli heyetleri oluşturulduğu, bu heyetin  "İl imamı" olan örgüt mensubunun altında bulunduğu, oluşturulan mütevelli  heyetleri ile yaptıkları toplantılarda il yapılanmalarının, örgüt adına  toplayacakları maddi kaynaklar ile ilgili hedef belirledikleri ifade edildi.

 İddianamede, toplanan paranın bir kısmının örgütün amaç ve  ideolojileri doğrultusunda insan kaynağı yetiştirmek üzere yurt içinde ve yurt  dışında faaliyet gösteren ışık evleri, yurt, dershane ve okullara aktarıldığı,  bir kısmının ise örgüt adına ticari faaliyetlerde bulunmak üzere örgütün yurt içi  ve yurt dışındaki şirketlerine yönlendirildiği anlatıldı.

İŞTE O ŞİFRELİ KELİMLER...

 İddianamede şüpheliler Ertan Gök, Murat Ulaş, Osman Yılmaz ve Ömer  Akbudak'ın, örgüt adına "himmet" topladıkları, bunlardan Yılmaz'ın Keçiören'de  bulunan iş yerlerini sık sık dolaştığı, esnaf ile toplantılar yaptığı, bu  görüşmelerde genelde esnafın ikametlerinin kullandığı, şüphelinin Altındağ  Belediyesi karşısındaki Özel Süleyman Göktaş Erkek Öğrenci Yurdu ile irtibatlı  olduğu ve burada toplantılar yaptığı kaydedildi.Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak için telefon görüşmelerinde  şifreli kelimeler kullandıkları belirtilen iddianameye göre, şüpheliler, himmet  toplantısına davet için "yüzmeye beklemek", "kavurmaya davet", "çay programı";  himmet parası içinse "ayakkabı" ve "tereyağı" ifadelerini kullanıyordu. Başka kişilerin adına kayıtlı telefonlar kullanan şüpheliler Yılmaz ve  Gök, 27 Temmuz 2015'te, 10 farklı numaraya "Yarın akşam yüzmeye Ertan Bey'e  bekliyorum" şeklinde toplu mesaj gönderdi.

 Şüphelilerden Osman Yılmaz, 28 Temmuz'da bir kişiyle yaptığı  görüşmede, "Abi havuza bekliyoruz, geliyor musun?" diye sordu. Şüphelinin  karşısındaki kişi de "Geleceğim. Misafirimiz var, haberin olsun." dedi. Bir mobilya üreticisi firma adına kayıtlı numarayı 13 Temmuz'da arayan  Yılmaz, "Akşam maça bekliyoruz. Altındağ'ın oradaki halı sahaya. Bizim arkadaşı  göndereyim mi oraya" dedi. Firmanın yetkilisi ise "Yok hocam gönderme. Bizim  sıkıntılarımız var biraz. Bu sefer vereceğiz bütün şubeye, biz bu ay 17-18 lira  ödememiz var oraya, malum yere" karşılığını verdi. Yılmaz'ın, Keçiören'de farklı iş kollarından çok sayıda esnafla  "himmet" toplamak için yaptığı görüşmeler de teknik takibe takıldı.

 ÇAY PROGRAMI YAPMAMIZ LAZIM 

İddianamede, şüpheli Akbudak'ın, Keçiören'de Yılmaz ile hareket ettiği  ve onun yardımcısı konumunda bulunduğuna yer verildi.İddianameye göre, 13 Temmuz 2015'te bir şirketin yöneticisiyle görüşen  Akbudak, "Siz abileri akşam için arayabilir misiniz? Bu finansla ilgili, akşam  Göktaşlarda olacağız" ifadesini kullandı. Ömer Akbudak'ın, FETÖ üyeleri tarafından kullanılan ByLock haberleşme  programını kullandığı, mesaj içeriklerinin kriptosunun henüz çözümlenemediği  bildirilen iddianamede, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan şüpheli Murat  Ulaş'ın da diğer şüphelilerle bağlantısı olduğuna yer verildi. Ulaş, 1 Eylül'de "Talat" adlı kişiyi arayarak, "Abi ya, bir araya  gelelim, çay içelim dedik ama bir türlü bir araya gelemedik, başaramadık bu işi.  Sizlere akşam sekiz biraz geç oluyor herhalde. Bizlere de ancak oluyor, nasıl  yapsak? Bir formül üretelim. Burada olan arkadaşlardan, arayı soğutmayalım" diye  konuştu. Talat isimli kişinin "İyi olur" karşılığını vermesi üzerine "Akşam bize  gelseniz olur mu? Ben bir organizasyon yapsam, çay programı yapmamız lazım" dedi.  Murat Ulaş, 15 Eylül'de Halil Ö. ile yaptığı konuşmada, "Bu akşam sütü  de kaymağı da bizim eve getiriyorsun. Saat sekizde bekliyorum seni, gecikme.  Hanım tereyağı yapacakmış ha ona göre" dedi. Halil Ö. ise "Getiriyorum  tereyağları, getiriyorum" diye konuştu.

  AYAKKABI SİPARİŞİ...

Murat Ulaş, 1 Eylül'de şüpheli Ertan Gök ile yaptığı telefon  görüşmesinde, "Abi bizim ayakkabı siparişlerini akşam eve getirecek misin?" diye  sordu. Gök'ün "Evde hanım biraz rahatsız, önümüzdeki hafta getirsem. Bu hafta  kusura bakma" karşılığını vermesi üzerine Ulaş, "Tamam, ben Onur Bey'e söyleyeyim  de şey hazır değilmiş diyeyim" dedi. Bunun üzerine Ertan Gök "Şeyi  denkleştiremedim, ayakkabıyı" diye konuştu. Bir ayakkabı firmasının ortaklarından olan şüpheli Ertan Gök'ün  örgütle bağlantılarına da iddianamede yer verildi. Haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, örgütle bağlantılarının  bulunmadığını öne sürdü.  Mahkeme, iddianame üzerindeki değerlendirmesini sürdürüyor.

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