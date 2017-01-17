12 Yerinde bıçaklandı

Dün saat 08.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz, evinin yakınlarında 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası cinayetin şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin zanlısı olarak aranan 50 yaşındaki Fahrettin Y.'yi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakaladı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Burada ilk ifadesi alınan şüpheli Fahrettin Y.'nin, sokakta öldürülmüş olarak bulunan Fadime Yılmaz'ı kendisini, 4 kızı ve 1 oğluna yönelik tacizlerde bulunduğu yönünde iddialarda bulunduğu için sinirlenip öldürdüğünü itiraf etti. Bakkal olan Fahrettin Y'nin ifadesinde bakkala gelen Fadime Yılmaz'ın çocuklarına iyi niyetli yardım ettiğini, ancak annesinin bunu farklı yorumladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

"İFTİRA ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Fadime Yılmaz'ın kendisini çocuklarını taciz etmekle suçladığını ve bu iddialara sinirlendiğini ifadesinde anlatan şüpheli Fahrettin Y. sabah saatlerinde evden çıkan Fadime Yılmaz'ı takip ettiğini ve ardından da ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü dile getirdi. Öldürülen Fadime Yılmaz ile Fahrettin Y.'nin daha önce bu konuda tartıştıkları ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.