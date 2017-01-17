Uyusun da büyüsün Milan!

Serie A'nın 20. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü Torino deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

21'de Belotti ve 26'da Benassi'nin ard arda attığı gollerle bir anda 2-0'ı yakalayan Torino, 32'de bir de penaltı kazandı. Ancak Adem Ljajic'in vuruşunda kaleci Donnarumma gole izin vermedi. 2. yarıda ayağa kalkan Milan, 55'te Bertolacci'yle aradığı golü budlu. Bu golden 5 dakika sonra bir de penaltı kazanan Milan'da Carlos Bacca, skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da beraberliği bozacak fırsatlar yakala sa başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla 37 puana yükselen Milan, haftayı 5. sırada kapattı. 30 puanlı Torino ise 8. sırada yer aldı.