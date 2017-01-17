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Aylin Nazlıkaya CHP'den İhraç mı edilecek

Aylin Nazlıkaya CHP'den İhraç mı edilecek
17 Ocak 2017 Salı 11:22:21

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Aylin Nazlıkaya'nın dosyası mahkeme tarafından kabul edildi

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, CHP Yüksek  Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini  indirdiği" iddiasıyla partiden ihraç edilen Nazlıaka, avukatı ve CHP'nin avukatı katıldı. Son beyanı dinlenen Nazlıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan, daha önce  dosyaya kabul edilen bilirkişi raporu da dikkate alınarak müvekkilinin partiden  ihracının iptali istemiyle açtıkları davanın kabul edilmesini talep etti.


CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise başka bir kararı örnek göstererek,  bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddi yönünde karar verilmesini  istedi. Avukatların ardından söz alan Nazlıaka, CHP avukatı Çağlayan'ın emsal  gösterdiği kararın kendi dosyasıyla benzerliğinin bulunmadığını savundu.  "Kendisine 'gazeteci' diyen birinin haberiyle partisinin lince uğradığını ve  kendisinin de günah keçisi seçildiğini" söyleyen Nazlıaka, ihraç kararının kamu  ve parti vicdanında bir karşılığı bulunmadığını öne sürdü. 
Mahkemenin davayı kabul etmesiyle, "ait olduğu yere, yuvası olarak  gördüğü partisine döneceğini" söyleyen Nazlıaka, bir yıldır süren davanın  kabulüyle parti vicdanında da kamu vicdanında da adaletin tesis edilmiş olacağını  iddia etti. Beyanları dinledikten sonra kararını açıklayan hakim Hatice Zerrin  Gürkanlı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi gereği, Nazlıaka'nın, CHP'den  ihracının iptali talebiyle açtığı davanın kesin olarak reddine hükmetti.

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