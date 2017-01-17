Atiker Konyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve kalitesini belli eden yeni transfer Garry Rodrigues’e övgü yağdı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, “Bu daha başlangıç... Fiziksel olarak hazır hale geldiğinde lige damga vuracak. Bruma ile birlikte kanatlarda çok iyi ikili olacak” dedi.





Maçtan sonra uçakta yöneticilere değerlendirmede bulunan ve Rodrigues transferi nedeniyle tekrar teşekkür eden Riekerink, “15-16 gün antrenmana çıkmayan bir oyuncu 2-3 idmanla bu performansı sergiliyor. Ondan çok umutluyum. Transferinin ne derece doğru olduğunu tek devrede gösterdi. Hücum özelliklerinin yanı sıra savunmayı düşünmesi ve yardım etmesi çok önemli. Doğru bir transfer yaptık. Böyle bir futbolcuya ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı.



Yöneticiler ise Rodrigues’in kalitesini hemen gösterdiğini belirterek, “Galatasaray’a gelmek için resmen savaştı. Onun bu kararlılığı olmasa transferi zordu. Serbest kalma maddesi 5 milyon euroydu. Bu şekilde davranarak bizi 1.5 milyon euro daha fazladan ödememizi engelledi. İlk maçında teknik ve atletik yeteneklerinin yanı sıra oyun zekasıyla da farkını belli etti” ifadesini kullandı.