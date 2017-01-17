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Konya 3.jet Üssünde tutuklamalar var

Konya 3.jet Üssünde tutuklamalar var
17 Ocak 2017 Salı 10:48:35

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3.cü Ana jet üs komutanlığında fetö operasyonu çerçevesinde tutuklamalar oluyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi.

Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi.

Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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