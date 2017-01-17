Tolga Ciğerci; İstiklal marşını duyarken...

Galatasaray'ın genç futbolcusu Tolga Ciğerci, Alman basınına verdiği röportajda sarı kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Takım ile ilgili de konuşan Tolga Ciğerci, "Milli Takım'da forma giymek büyük onur" dedi.

İşte Tolga Ciğerci'nin verdiği röportajdan bölümler:

"Küçüklüğümden beri Galatasaray taraftarıyım. İstanbul'a gitmek benim için doğru karar oldu. Türkiye'de futbolun, Almanya'daki kadar iyi olmadığını söyleyenler futboldan anlamayanlardır.

Galatasaray'da ilk maçına Beşiktaş ile oynadığımız Süper Kupa maçında çıkmıştım. Harika bir atmosfer vardı. Penaltılara gitmişti, ben de bir penaltı kullanmıştım. Maçtan sonra taraftarımız çok mutluydu.

İstanbul'da sürekli dışarıya çıkamıyorum çünkü herkes beni tanıyor. İnsanlar çok iyi ve güler yüzlü. İstanbul'da nereye giderseniz sahil kenarına denk geliyor. Bunu gerçekten çok seviyorum.

Milli Takım'da forma giymek çocukluk hayalimdi. Milli Takım'da oynamak onur verici. İstiklal Marşını duyarken tüylerim diken diken oldu. Hedefim, bu formayı sürekli giymek."