Ofspor'a giderim Beşiktaş'a gitmem!

Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sözleşmesinin feshedilmesi için FIFA'ya baş vuracak.

Trabzonspor, F.Bahçe'ye gitme yönündeki tavrını sürdüren Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı. Bunda Ekici'nin, “Gerekirse 1461 Trabzon'a, isterseniz Ofspor'a gönderin ama asla geri adım atmayacağım. Sezon sonunda Fenerbahçe formasını giyeceğim” sözü etkili oldu. Tecrübeli oyuncu, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş'a transferi yönünde baskı yapılması nedeniyle de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitme kararı aldı. Oyuncu, sezon sonu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gidecek.