Başbakan Reina Saldırganı hakkında açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine yol açan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı bir operasyonla ele geçirildi. Sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili bir çok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmelerle ilgili bilgiler kamuoyuna verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bizim için önemli bir gelişmedir.

Bahçeli – Kılıçdaroğlu görüşmesi

Bu görüşmeye ilişkin benim bir bilgim yok. Ne görüşecekler bilmiyorum. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları az çok belli oluyor.

İkinci turda bir sürpriz bekliyor musunuz?

Arkadaşlar hiçbir sürpriz yok. AK Partigrubu kaya gibi maşallah. İnşallah Türkiye’nin yeni anayasasını yapacağız. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir şey. Birinci turda ne olduysa ikinci turda da o olur. Önce bir Meclis sürecini tamamlayalım ama bizim referandum için bir tereddütümüz yok.

Erken seçim tartışması

Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. Benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz.