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Canan Karatay Nutella için ne dedi

Canan Karatay Nutella için ne dedi
17 Ocak 2017 Salı 06:59:31

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Dün akşam Kanal D ana haber bülteni konuğu olan Canan Karatay, son günlerde konuşulan Nutella ve Palm yağı hakkında açıklamalarda bulundu

Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddialar devam ediyor.

Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.

Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı

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