Dünya Basını Reina Saldırganı 40 km uzaktaymış

Reuters ve AP, Reina saldırganının yakalanmasını 'acil' koduyla geçti.BBC, CNN, The Guardian ve Al Jazeera English gibi büyük medya organları da haberi son dakika alarmıyla verdi.

Dünyanın en büyük haber organları, Reina saldırganının yakalanmasını flaş haber olarak duyurdu.

'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı' başlığını kullanan BBC, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini okuyucularına aktardı.

CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı' dedi.

REİNA SALDIRGANI TERÖRİST BÖYLE YAKALANDI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor' cümlesiyle haberi sundu.

'Gece kulübü saldırganı İstanbul'da yakalandı' diyen Reuters, DEAŞ'in yılbaşında gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Al Jazeera English de, Türk medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın İstanbul'da yakalandığını vurguladı.

The Guardian, son dakikasında 'Türk yetkililer, İstanbul gece kulübü saldırganının gözaltına alındığını bildiriyor' ifadesine yer verdi.

Teröristin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafını kullanan Daily Mail, saldırganın Reina'ya sadece 40 kilometre uzaklıkta ortaya çıkarıldığını belirtiyor.