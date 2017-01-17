Kırmızı Biber'in Müthiş Faydası çıktı

ABD’nin Vermont Üniversitesi’nde yapılan araştırmada kırmızı biber tüketen kişilerin hiç tüketmeyenlere göre ölüm riski yüzde 13 daha az ölçüldü. Bu arada 23 yıllık kayıtları incelenen 16 bin kişiden 4 bin 946’sı hayatını kaybetti. Kırmızı biber tüketenlerde ölüm oranı yüzde 21.6, tüketmeyenlerde yüzde 33.6 olarak saptandı. Araştırmacılar daha sonra bu veriyi demografi, hayat tarzı ve klinik karakteristik değişkenlere uyarladı. Ve farkın yüzde 13 olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar kırmızı biberin daha çok kalp rahatsızlıkları ile felç riskini azalttığını düşünüyor. Bulgulara göre insan vücudu hücrelerinin dış yüzeyleri, kırmızı biberlerde bulunan “capsaicin” maddesini alıyor. Bunun da hücre yapısını olumlu etkileme ihtimali üzerinde duruluyor.