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Kırmızı Biber'in Müthiş Faydası çıktı

Kırmızı Biber'in Müthiş Faydası çıktı
17 Ocak 2017 Salı 05:41:16

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Kırmızı biber deyip geçmeyin, ABD Vermont Üniversitesi araştırmasına göre kırmızı biber ölüm riskini azaltıyor.

ABD’nin Vermont Üniversitesi’nde yapılan araştırmada kırmızı biber tüketen kişilerin hiç tüketmeyenlere göre ölüm riski yüzde 13 daha az ölçüldü. Bu arada 23 yıllık kayıtları incelenen 16 bin kişiden 4 bin 946’sı hayatını kaybetti. Kırmızı biber tüketenlerde ölüm oranı yüzde 21.6, tüketmeyenlerde yüzde 33.6 olarak saptandı. Araştırmacılar daha sonra bu veriyi demografi, hayat tarzı ve klinik karakteristik değişkenlere uyarladı. Ve farkın yüzde 13 olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar kırmızı biberin daha çok kalp rahatsızlıkları ile felç riskini azalttığını düşünüyor. Bulgulara göre insan vücudu hücrelerinin dış yüzeyleri, kırmızı biberlerde bulunan “capsaicin” maddesini alıyor. Bunun da hücre yapısını olumlu etkileme ihtimali üzerinde duruluyor.

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