Obama; Suriye bizim Kırmız Çizgimizdir

Başkan, “ABD Başkanı olarak, kimyasal silahlar kullanılmasının bir farklılık yaratacağı mesajını göndermek önemliydi” dedi. Başkan Obama, 20 Ağustos 2012 tarihli konuşma metninde “kırmızı çizgi” ifadesi yer almamasına rağmen kendisinin bir anlamda doğaçlama yaptığını belirtti. Başkan Obama, kırmızı çizginin ardından mümkün olsa bu sözlerini geri alıp almayacağı sorusunu yanıtsız bırakırken, şöyle devam etti: “Eğer ‘Kimyasal silahlar hesaplamalarımı gerçekten değiştirmiyor’ demiş olsaydım daha büyük bir yanlış yaptığımı düşünürdüm. ABD Başkanı olarak, kimyasal silahlar kullanılmasının bir farklılık yaratacağı mesajını göndermek önemliydi.”

ELEŞTİRİLMİŞTİ

Obama, Suriye’deki kimyasal stokların yüzde 90-95’inin imha edildiğini, bunların artık terör örgütü DEAŞ, Nusra Cephesi veya rejimin elinde olmadığına dikkati çekti. Obama’nın 2013 Ağustos ayında Şam yakınlarındaki Guta bölgesinde kimyasal silahsaldırısı sonrası, saldırıdan sorumlu tuttuğu Esad’a karşı askeri operasyon başlatmaması o dönem bazı çevrelerde ABD’nin sözünü yerine getirmediği eleştirilerine yol açmıştı.