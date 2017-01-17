Trupm; Suriye bir Hataydı, NATO Eskidi

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20 Ocak cuma günü ABD Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump, New York’taki Trump Tower’ın 26’ncı katındaki ofisinde İngiliz The Times ve Alman Bild gazetelerinin sorularını yanıtladı. Trump, önümüzdeki dönemde nasıl bir dış politika izleyeceğinin de işaretlerini verdi.

- SINIR GÜVENLİĞİ ARTTIRILACAK: İngilizlerin AB’den çıkma kararını çok zekice bulduğunu söyleyen Trump, “İnsanlar, başka insanların gelip ülkelerini mahvetmesini istemiyor” diyerek işbaşı yapar yapmaz, pazartesi günü ABD’nin sınır güvenliğini güçlendirilmesi için talimat vereceğini açıkladı.

- MÜSLÜMANLARA YASAK GETİRİLMESİ: Seçim kampanyasında Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanması yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, kökten dinci terörizmle çok sorun yaşayan dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler hakkında ‘ileri safhada güvenlik taraması’ yapılacağını söyledi. Trump, hali hazırdaki uygulamanın yeterli olmadığını savundu.

- MERKEL FECİ HATA YAPTI: Almanya Başbakanı Merkel’in ‘mükemmel bir lider’ olduğu izlenimine sahip olduğunu belirten Trump, “Ancak, tüm o kaçakların ülkesine girmesine izin vererek çok feci bir hata yaptığını düşünüyorum” dedi. Ama yine de Merkel’e büyük saygı duyduğunu belirtti.

- GÜVENLİ BÖLGE: Mültecilere kapıları açmak yerine güvenli bölge oluşturulmasının doğru olacağını savunan Trump, “Bu daha ucuza mal olurdu. Masrafını Körfez ülkeleri öderdi, sonuçta neredeyse herkesten çok paraları var. Bu da Almanya’nın yaşamak zorunda kaldığı travmaya oranla daha ucuza malolurdu. Ben olsam: ‘Suriye’de güvenli bölgeler kurun’ derdim” ifadesini kullandı.

- EN BÜYÜK KARIŞIKLIK: ABD’nin Irak’a müdahale etmesinin belki de ABD tarihinin en büyük hatalarından biri olduğunu belirten müstakbel ABD Başkanı şöyle devam etti: “Irak’a hiç müdahale edilmemeliydi, öyle değil mi? Bu muhtemelen, bizim ülkemizin tarihinde aldığı en kötü kararlardan biriydi. Bu arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey. Şimdi tüm zamanların en büyük karışıklığıyla karşı karşıyayız.”

- DEAŞ İLE MÜCADELE: ABD başkomutanı olarak askeri önceliğinin DEAŞ ile mücadele olduğunu belirten Trump, ancak yöntem konusunda detaya girmeyeceğini söyledi. Trump, “Bunu şimdi söylemem. Ben öyle Obama veya ötekiler gibi değilim. Musul’a bakın. Musul bir felaket, çok korkunç. Musul’a müdahale edeceklerini dört ay önceden açıkladılar. Ben dedim ki, niye? Bunu önceden açıklamak zorunda mısınız?.. Musul bir felaket oldu... Dört ay önceden ‘Hazırlanıyoruz’ dedik. Bu da kentin alınmasını zorlaştırdı” yorumunda bulundu.

- RUSYA’NIN SURİYE’YE MÜDAHALESİ: Rusya’nın Suriye’ye müdahalesini de “Çok kötü, çok berbat” diye niteleyen Trump, ABD’nin de bir şey yapmadığını, 2012’de Obama kimyasal silah kullanımını ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlediğinde fırsatı kullanamadığını belirtti ve “Şimdi artık çok geç” dedi.

- İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA: Trump, ‘İran’la nükleer anlaşmayı yırtıp atacak mısınız’ sorusuna, “İran anlaşmasını ne yapacağımı söylemeyeceğim. Öyle iskambil falı bakmak istemiyorum. Ben, öyle herkesin önüne çıkıp “Ben şunu, şunu yapacağım” diyen politikacılardan değilim. Ben yapmam gerekeni yapacağım” yanıtını verdi.

- ‘NATO ESKİ MODA’: Doğu Avrupa’daki ülkelerin Rusya’dan çekindiğinin hatırlatılması üzerine Trump, “NATO’nun problemleri var. Birincisi eskimiş olduğu için, yıllar, yıllar önce tasarlandı. İkincisi (üye) ülkeler ödemesi gereken paylarını ödemiyorlar... NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi. Öte yandan NATO benim için çok önemli” dedi.

- RUSYA İLE ANLAŞMA: Yeni ABD Başkanı, nükleer silahların azaltılması karşılığında Rusya ile yaptırımlar konusunun görüşülebileceğini belirtti.

- AB, ALMANYA’NIN ARACI: AB’ye baktığında Almanya’yı gördüğünü belirten Trump, “AB’nin Almanya’nın bir aracı haline geldiğini” savundu. Trump, İngilizlerin AB’den çıkma kararıyla kimliklerine sahip çıktıklarını ifade etti.

MOSKOVA: NATO KONUSUNDA HAKLI

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın İngiliz ve Alman basınına yaptığı açıklamalar dünyada yankı buldu. Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, NATO ve AB’den üst üste açıklamalar geldi. Mesajlar şöyle:

-Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dimitry Peskov, “NATO gerçekten de geçmişin bir kalıntısı. Bu görüşe katılıyoruz. Sistemli amacı çatışma olan bu kurum konusundaki görüşlerimizi uzun zamandan beri dile getiriyoruz” dedi. Rusya’ya yaptırımların nükleer silahların azaltılması karşılığında kaldırılabileceğine dair sözlere, “Sabırlı olalım ve Trump’ın başkanlığa resmen başlamasını bekleyelim. Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapılmıyor” dedi.

-Almanya Başbakanı Merkel, “Avrupalıların kaderi kendi ellerinde. Kişisel olarak ABD Başkanı’nın göreve başlamasını bekliyorum” dedi.

-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, “ABD Başkanı’nın demeçlerine en iyi yanıt Avrupalıların birliğidir, bir blok olarak bir araya gelmektir” diye konuştu.

-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Ben, ABD’nin NATO’ya, trans-Atlantik bağı ve Avrupa için teminatlara güçlü taahhüdünü muhafaza edeceğine inanıyorum. Hem o (Trump) pekçok Avrupalı lidere böyle söylediği, hem de birkaç hafta önceki telefongörüşmemizde bana bu şekilde söylediği için inanıyorum” dedi.