Fethullah Gülen'in Kilis Takkesi

Şüpheliler arasında yer alan Hasan Ayaz, ifadesinde 2013 yılında ABD’ye seyahat düzenlendiğini belirterek özetle şunları anlattı:

“FETÖ il imamı Osman Öner, Vali Süleyman Tapsız, Rektör İsmail Güvenç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Kanar, emlakçı Abdulhadi Tepe, Pensilvanya’ya Fetullah Gülen’i ziyarete gittiler. Bizler gitmedik. Fetullah Gülen görüşmesini, Öner ayarladı. Dönünce ziyaretlerinin nasıl geçtiğini sordum. Osman Öner de bana Vali Süleyman Tapsız’ı kast ederek ‘Vali beye sor, takkeyi alan o’ diye cevap vermişti. Öner, görüşmede vali ve rektör beyin Fetullah Gülen’in arkasında namaz kıldıklarını, vali beyin başında namaz takkesi olmadığı için Gülen’in başındaki takkeyi çıkartıp vali beye taktığını ve rektör için de bir takke istediğini anlattı.”

HASAN AYAZ

OSB Başkanı Mehmet Kanar da ifadesinde Mayıs 2013 tarihli ziyarete ilişkin şu iddialarda bulundu: “Bu geziye beni Kilis Valisi Süleyman Tapsız davet etmişti. Hasan Ayaz tarafından ayarlanan bir otomobille Pensilvanya’ya gittik. Alındığımız odaya Fethullah Gülen geldi, Osman Öner ayağa kalkarak bizleri tek tek tanıttı. Gülen daha çok Süleyman Tapsız’la gündem ve Suriye hakkında konuştu. Görüşme bitiminde takke, esans ve tespih olan poşeti Gülen kendi eliyle bize verdi.”