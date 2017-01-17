Reina Saldırganı Esenyurtta Yakalandı

Ortaköy'deki Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden cani operasyon sonucundsa canlı olarak ele geçirildi. Esenyurta arkadaşının evinden kıskıvrak ele geçirilen terörist Emniyet'e götürüldü.

Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. İşte o operasyona ilişkin ilk görüntüler...

Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar operasyon sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

Özbek asıllı caninin sağ yakalanmasının çok önemli olduğunu belirten Yarar şunları söyledi:

"Daha önce Numan Kurtulmuş bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi caninin canlı yakalanmış olması bağlantıların öğrenilmesi açısından çok önemli. Reinaeyleminin içerisindeki unsurlar DAEŞ'in diğer eylemlerine uymuyor bu açığa çıkarsa birçok sey aydınatabilir.

Bügüne kadar DAEŞ saldırılarından farklı olması, bir konu üzerine yoğunaşmaları ve bunun üzerine eylem yapmaları başından beri söylediğim şeylerdi.

Eylemi yaparken şahsın oraya nasıl getirildiği bile çok önemlidir. Bu eylem tarzı ve diğer eylem tarzları için sağ yakalanması çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi kimler getirdi soruları bence en önemli sorulardır."