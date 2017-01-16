Diyarbakır Şehitlerinin İsimleri Belli Oldu!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen 4 polisin kimlikleri belirlendi.

ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış olan patlayıcı madde infilak ettirildi.

Düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi.

Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.