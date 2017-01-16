Tahran'da İHA Alarmı! Uçaksavarla Vuruldu

İran'ın başkenti Tahran semalarında tespit edilen "insansız hava aracı" (İHA) uçaksavarla vurularak düşürüldü.

TAHRAN'DA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Tahran Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Nasırbaht konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tahran semalarında, uçuşa yasak bölgede uçan kimliği henüz bilinmeyen bir İHA ateş açılarak düşürüldü." dedi.

Nasırbaht, başkentin merkezinde bulunan İnkılab Meydanı semalarında gerçekleşen olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Hatemulenbiya Hava Operasyonları Komutanı Ali Rıza İlhami de ateş açılan aracın, uzaktan kumandalı quadcopter olduğunu ifade etti.

Olayın ardından Tahran semalarında, bir süre boyunca savaş uçaklarının uçtuğu belirtildi.