Bakan Açıkladı! 15 Bin Kişiye İş Müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Kütahya ve Çanakkale'de kurulan OSB'ler, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak." dedi.

BAKANDAN MÜJDE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kütahya ve Çanakkale'de kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi.



Bakan Özlü, Kütahya Altıntaş Zafer OSB ve Çanakkale Ezi·ne Gıda İhti·sas OSB'lerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaklaşık 5 milyon 650 bin metrekare alana karma OSB kurulduğunu söyleyen Özlü, bölgenin kentin ekonomisini önemli ölçüde canlandıracağını söyledi.

Altıntaş Zafer OSB'nin kurucu ortakları hakkında bilgi paylaşan Özlü, "Kütahya Altıntaş Zafer OSB, yüzde 34 katılım payı ve 5 üye ile Kütahya İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Altıntaş Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan oluşuyor." diye konuştu.

Özlü, Altıntaş Zafer OSB'nin ve Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle gelecek süreçte yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını kaydetti.